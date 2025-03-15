"Kar eridi heyelan riski artıyor" uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, hava sıcaklığının artmasıyla karların erimesi sonucu Karadeniz'de heyelan riskinin arttığını söyledi.

Yılmaz, Sinop'un Türkeli ilçesinde ve Artvin'de görülen heyelanların, toprağın suya doymasından meydana geldiğini belirtti. İlkbaharın başlamasıyla havaların ısınması sonucu karların eridiğini ve bu durumun da heyelan riskini artırdığını dile getiren Yılmaz, "Heyelan, toprak, moloz, taş ve benzeri malzemenin eğimi takip ederek yamaç aşağı akmasına diyoruz. Türkiye'de en çok heyelan tabi ki Karadeniz Bölgesi'nde görülüyor. Özellikle Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Rize, Sinop, Zonguldak ve Bartın, Türkiye'de en çok heyelanın görüldüğü sahalardır" dedi.

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Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, heyelanın nedenleri arasında ana kayanın yapısı, aşırı yağışlar ve kar erimeleri gibi faktörlerin yer aldığını bildirerek, "Birkaç gün önce ısı, sıcaklık eksilere düşmüşken bir anda 18 derecelere çıktı. Bu ani kar erimelerini beraberinde getirecek. Onun dışında arazinin eğimli olması çok önemli. Yanlış arazi kullanımı, ormanların ve mera alanlarının tahribi bütün bunlar yüzeydeki geçirgeni artırıp toprağın bağ kuvvetini zayıflatan faktörler" diye konuştu.

"ARAZİDE YARIKLAR VAR MI, KONTROL EDİLEBİLİR"

Heyelanların can ve mal kayıplarına neden olabileceğini ve bu anlamda önlem alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Heyelan bölgelerinde yaşayan insanlarımız kesinlikle uyanık olmak durumunda. Sadece orada yaşayanlar değil, o yöreyle, o bölgeyle ilişkisi olan insanlar, örneğin şehirde yaşayıp yazın gittiğinde, ilkbaharda, sonbaharda köyüne gittiğinde o kişide uyanık olmak zorunda. Normal zamanda söz konusu arazi veya köyün yakınında, evlerin üst kısımlarında kısa gezintiler yapılabilir. Arazide çatlaklar var mı? Yarıklar var mı? Bunlar kontrol edilebilir. Daha önce düz olan göğe doğru yükselen ağaçlarda, dikili direklerde bir eğilme var mı? Bunlar kontrol edilebilir."

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Cevdet Yılmaz, özellikle kırsal kesimlerde ev sularının kanalizasyon sistemi olmadığından toprağa karıştığını ve bu durumun da heyelanı tetiklediğini aktararak, "Yağmur sularıyla doymuş olan toprak sürekli akan, sürekli tarlaya verilen, bahçeye verilen suyun etkisiyle tekrar harekete geçebilir. Mutlaka bu tür yerlerde atık suların drenajı da dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.