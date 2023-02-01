Geliyor! Meteoroloji saat verdi! 27 kent için şiddetli kar uyarısı!

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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, soğuk havayla birlikte kar küresi yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.

AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KAR AA'da yer alan habere göre akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyinin yükseklerinde, Siirt ve Batman'ın yüksek kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzeyinde yoğun kar bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'E KAR UYARISI Öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane'de kuvvetli, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri ve Bayburt'ta yer yer yoğun kar tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA DA ETKİLİ OLACAK Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve Gaziantep ile Hatay'ın 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli, Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar öngörülüyor.