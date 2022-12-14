BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

12 Aralık Pazartesi ile 16 Aralık Cuma günü arasında Türkiye, kışı daha çok hissedecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre; Türkiye genel olarak yağışlı bir hafta geçirecek.