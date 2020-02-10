Türkiye'de 32 ilde okullar tatil ilan edildi. Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı eğitimi engel oldu. Yurdun birçok kesiminden gelen son dakika açıklamalarla okullarda kar tatili ilan edildi. İşte 10 Şubat 2020 kar tatili olan iller...

10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

AMASYA

Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından, "İlimiz Genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü İlimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir" diye açıklama yaptı.

Vali Varol, mesajın sonunda; "Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek, kar yağışının tadını çıkarın” ifadelerine yer verdi.

TOKAT

Tokat Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların pazartesi tatil edilmesi kararını aldı.

Tokat il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Meteoroloji Müdürlüğü´nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Tokat Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların pazartesi tatil edilmesine karar verdi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm okulların, kent merkezinde ise taşımalı eğitim yapan okulların pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Bayramören, Yapraklı, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

YOZGAT

Yozgat'a bağlı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri ve Sarıkaya ilçelerinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği daha önce bildirilmişti.

BOLU

Bolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Bolu’da, 3 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Ümit yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır” dedi.

GİRESUN

Giresun’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

ERZİNCAN

Erzincan’da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tatil haberini twitter hesabından paylaştı. Vali Arslantaş paylaşımında, “Sevgili öğrenciler; yarın sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller” dedi.

DÜZCE

Düzce’de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.

KARS

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz taarfından yapılan açıklamada kars il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarımız 10 Şubat 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın yani Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 09.02.2020 Pazar gecesi ve 10.02.202 Pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden dolayı öğrencilerimizi sağlığı ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı konusunda yapılan açıklamada, “Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden de hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği vb. kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle izinli sayılacaktır“ denildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, aşırı soğukları olduğu bu günlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple, yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz. İyi tatiller çocuklar" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelindeki tüm okulları tatil etti.

Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane’de beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayının ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden şehrin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat pazartesi günü bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

TRABZON

Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün tatil edildi.

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARABÜK

Karabük ve ilçelerinde, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

ORDU

Ordu’da kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Bazı yerleşim yerlerinde 82 cm’yi bulan ve il genelindeki ortalaması 42 cm’yi bulan kar yağışından dolayı il genelindeki 773 mahallenin 596’sının yolu ulaşıma kapandı. 374 iş makinesi ve 450 personelle yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı olan 648 mahalle yolu açıldı. 19 ilçenin 152 mahalle yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu ilde elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı da 33 mahalleye enerji verilemezken, 8 mahalle ile haberleşme sağlanamıyor. Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarına ait iş makineleri ve ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Bu arada devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Ordu il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

VAN

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

SİİRT

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Nevşehir’de geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10.02.2020 pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, Örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Özel eğitim kurslarının, Valiliğimizce 10.02.2020 pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanlar da aynı gün 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, bu vesile ile kapalı yolumuz bulunmamakla birlikte yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını önemle rica ederiz” denildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

Tatili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek paylaşımında "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi.

AKSARAY

Aksaray’da 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken okullar il genelinde 1 günlük tatil edildi.

Aksaray’da 2 gündür devam eden kar yağışı gün boyu belirli aralıklarla devam etti. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafiği de olumsuz etkilerken, özellikle karayolları trafiğinde kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Şehri beyaz örtüsüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle Aksaray’da Valilik tarafından kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Aksaray genelinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat'ta Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİTLİS

Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BARTIN VE ZONGULDAK

Bartın ve Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

ERZURUM

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6'sında taşımalı eğitim olmak üzere 20 ilçede okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Çeber, Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

SAMSUN

Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.