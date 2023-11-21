Haberler Gündem KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek? Hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülen kısa süreli kar yağışı, 2016 yılından bu yana Kasım ayında görülen ilk kar yağışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre Pazar günü sıcaklığın 8 dereceye kadar düşeceği İstanbul'un yakınlarına kar yağması bekleniyor. İşte İstanbul'a kar yağacak tarihe ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:54 facebook

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Türkiye'nin genelinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı havanın ardından gözler İstanbul'a kar yağacağı tarihe çevrildi. Yurdun bazı kısımlarında kar yağışı görülürken megakentte de 7 yılın ardından bir ilk yaşandı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken mevsimin ilk karı yağmura dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre kar yağışı geri gelecek. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde de yoğun kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? sorusunun yanıtı hakkında merak edilenler...

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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22.11.2023 - 28.11.2023 tarihleri arssı hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve fırtıanın etkili olacağı Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'da da kar yağması da bekleniyor.