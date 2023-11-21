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        Haberler Gündem KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek?

        Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve ne kadar sürecek?

        Hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülen kısa süreli kar yağışı, 2016 yılından bu yana Kasım ayında görülen ilk kar yağışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre Pazar günü sıcaklığın 8 dereceye kadar düşeceği İstanbul'un yakınlarına kar yağması bekleniyor. İşte İstanbul'a kar yağacak tarihe ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:54
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        Türkiye'nin genelinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı havanın ardından gözler İstanbul'a kar yağacağı tarihe çevrildi. Yurdun bazı kısımlarında kar yağışı görülürken megakentte de 7 yılın ardından bir ilk yaşandı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken mevsimin ilk karı yağmura dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre kar yağışı geri gelecek. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde de yoğun kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? sorusunun yanıtı hakkında merak edilenler...

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        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22.11.2023 - 28.11.2023 tarihleri arssı hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

        Kuvvetli yağış ve fırtıanın etkili olacağı Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'da da kar yağması da bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

        Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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