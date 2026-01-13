Kar yağışı Bursa'yı beyaza bürüdü

Bursa'da gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yoğun kar yağışına döndü. Yoğun kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde olumsuzluk yaşanmaması ve buzlanmaya karşı önlem almak amacıyla belediye ve karayolları ekipleri, ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. DHA'nın haberine göre, kent merkezinde hava sıcaklığı gece saatlerinde en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji verilerine göre günün ilerleyen saatlerinde kar yağışının etkisini azaltarak devam etmesi beklenirken, yarın itibarıyla hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor.