        Kar yağışı Bursa'yı beyaza bürüdü

        Bursa'da gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü

        13.01.2026 - 06:29
        Bursa'da gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yoğun kar yağışına döndü. Yoğun kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Trafiğin yoğun olduğu saatlerde olumsuzluk yaşanmaması ve buzlanmaya karşı önlem almak amacıyla belediye ve karayolları ekipleri, ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

        Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. DHA'nın haberine göre, kent merkezinde hava sıcaklığı gece saatlerinde en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece olarak ölçüldü.

        Meteoroloji verilerine göre günün ilerleyen saatlerinde kar yağışının etkisini azaltarak devam etmesi beklenirken, yarın itibarıyla hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor.

