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Kar yağışı yurtta etkisini göstermeye başladı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesiyle birlikte kar yağışı yurtta etkisini hissettirmeye başladı. Tokat, Kütahya, Karabük, Bolu ve Kartepe'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı

25.10.2018 - 18:15 | Güncelleme:

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesiyle birlikte yurt genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 

KÜTAHYA

Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de vatandaşlar sabahleyin kar yağışı ile uyandı. Hava sıcaklığının düştüğü Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı.

TOKAT

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrası akşam saatlerinde Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesi yakınlarındaki 1450 rakımlı Gökbel Yaylası'nda kar yağışı görüldü. Etkisini sürdüren yağış nedeni ile bölgede kar kalınlığının giderek artması bekleniyor.

BOLU

Bolu Dağı Düzce kesimi D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

KARTEPE

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışını öğrenen bazı kişiler Kartepe'ye gelerek, kar yağışının keyfini çıkardı. Bazı araçlar yolda oluşan buzlanma ve kar nedeniyle zirveye çıkmakta güçlük çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu kaplayan karı küreyerek yolu ulaşıma açık tuttu.

KARABÜK

Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden birisi olması düşünülen Keltepe Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Bu yıl faaliyete girmesi düşünülen 2 bin rakımlı Keltepe'de hava sıcaklığının aniden düşmesiyle başlayan kar yağışı yaklaşık 15 santimetreyi bulurken, kar aralıksız yağmaya devam ediyor.

Karabük’ün en yüksek rakımlı yeri olan Keltepe Kayak Merkezinde her tarafın karla kaplanmış durumda olduğunu söyleyen Nurettin Acar, “Yani kayak merkezinin buraya yapılmasının ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi ekim ayının sonlarına yaklaşıyoruz, her taraf bembeyaz ve mevsimin ilk karı da kayak merkezine düşmüş durumda. Daha önceki dönemlerde ekim ayında pek kar olmazdı Keltepe'de. Kasım ayının ortaları ve sonunda olurdu. Bu sezon ekimin sonlarına doğru yağdı” dedi.

 

 

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