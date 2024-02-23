Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? TRT 1'in Kara Ağaç Destanı dizisi hangi şehirde çekiliyor?
Kara Ağaç Destanı'nın nerede çekildiği merak ediliyor. Kara Ağaç Destanı dizisi 23 Şubat Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım ve Meltem Akçöl'ün paylaştığı dizinin izleyicileri için "Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, Kara Ağaç Destanı dizisi çekildiği şehir ve yer hakkında detaylar...
Kara Ağaç Destanı dizisi 23 Şubat'ta TRT 1'de yayın hayatına başlıyor. Yapımcılığını Hasan Kurul üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor. 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatıyor. Peki, Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kara Ağaç Destanı dizisi Kayseri'de çekiliyor. Dizinin çekimleri ayrıca Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki turizm merkezi Soğanlı Vadisi'nde de yapılıyor.
KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ OYUNCULARI
Olgun Şimşek (Celal Ağa)
Emre Kıvılcım (Ömer)
Özlem Conker (Asiye)
Merih Öztürk (Gülnaz)
Meltem Akçöl (Sultan)
Kenan Ciniviz (Feyzo)
Deniz Altan (Sevim)
Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın)
Oğulcan Arman Uslu (Merdo)
Hakan Boyav (Latif)
Berfin Kıymaz (Reyhan)
KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİ KONUSU
‘Nerede bir güzellik varsa orada kavga vardır’ misali Kara Ağaç’ın kavgası da Harran’dan gelen genç bir adamla başlar. Harranlı Celal, bir avuç toprak için yakıp yıkmaktan, cana kıymaktan çekinmez. Diğer ağaları saf dışı bırakarak, maraba olarak geldiği Kara Ağaç’ta geniş topraklara sahip, kudretli bir ağa olur. Celal Ağa’nın zulmüne uğrayanlardan biri de Kara Ağaç’a su getirmek için gece gündüz çalışan Osman Ağa’dır. Osman Ağa’nın karısı Raziye ve Celal Ağa’nın karısı Asiye Hatun hamiledir ve ikisinin de aynı anda doğumu başlar.
Kara Ağaç’ın geleceği dünyaya aynı anda gelen iki bebek ‘Ömer’ ve ‘Sultan’ ile dönüşü olmayan bir şekilde değişir. Yıllar geçer, Ömer herkes tarafından sevilen, Kara Ağaç’ı daha mamur hale getirmek için canla başla uğraşan bir genç olur. Yörede çökmesi uğursuzluk sayılan deve, yaklaşan fırtınanın habercisi gibidir. Sultan ise yıllar sonra Kara Ağaç’ın sonunu getirecek bir haberle geri gelir. Böylelikle Ömer ile Sultan’ın kaderleri yeniden kesişir.