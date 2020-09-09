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Kara Bela filmi oyuncuları kimlerdir? Kara Bela filmi konusu nedir?

8 Eylül 2015'te vizyona giren Kara Bela filmi, halka açık bir gala düzenleyerek Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. Kara Bela filmi oyuncuları kimlerdir? Kara Bela filmi konusu nedir? Sorusu merak ediliyor.

Kara Bela filmi

Kara Bela filmi bu akşam ekranlara geliyor. Film severler Kara Bela filmi hakkında bilgi istiyorlar. Filmin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep’te yapıldı. Filmin tanıtımı için söz ve müziği Seda Bakan'ın müzisyen eşi Ali Erel’e ait olan Kara Bela şarkısı için Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan stüdyo kaydı yapıp klip çektiler. İşte Kara Bela filmi hakkında bilgiler...

KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir.

KARA BELA FİLMİ OYUNCU KADROSU


Cengiz Bozkurt Kudret
Seda Bakan Burcu
Erkan Kolçak Köstendil Güven
Cihan Ercan
Tarık Ünlüoğlu Atılgan
Berat Yenilmez Zabıta
Hasibe Eren Kudret'in karısı
İştar Gökseven Komiser
Erdal Tosun Düğün sahibi
Hakan Salınmış
Sadi Celil Cengiz Otelci
Benian Dönmez
Seda Telciler
Zihni Göktay Baba
Zerrin Sümer Anne

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