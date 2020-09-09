Kara Bela filmi bu akşam ekranlara geliyor. Film severler Kara Bela filmi hakkında bilgi istiyorlar. Filmin çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep’te yapıldı. Filmin tanıtımı için söz ve müziği Seda Bakan'ın müzisyen eşi Ali Erel’e ait olan Kara Bela şarkısı için Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan stüdyo kaydı yapıp klip çektiler. İşte Kara Bela filmi hakkında bilgiler...

KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir.

KARA BELA FİLMİ OYUNCU KADROSU



Cengiz Bozkurt Kudret

Seda Bakan Burcu

Erkan Kolçak Köstendil Güven

Cihan Ercan

Tarık Ünlüoğlu Atılgan

Berat Yenilmez Zabıta

Hasibe Eren Kudret'in karısı

İştar Gökseven Komiser

Erdal Tosun Düğün sahibi

Hakan Salınmış

Sadi Celil Cengiz Otelci

Benian Dönmez

Seda Telciler

Zihni Göktay Baba

Zerrin Sümer Anne