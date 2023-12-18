'Kara'dan nefesleri kesen yeni bir tanıtım SHOW TV'nin perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak olan 'Kara'dan nefesleri kesen yeni bir tanıtım yayınlandı. Kara (İlker Kaleli) ve Zeynep'in (Öykü Karayel) macera dolu tanışma anlarının yer aldığı merak uyandıran tanıtım ikiliye olan heyecanı da artırdı

SHOW TV’nin perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak olan, yapımını Most Production’ın üstlendiği yeni dizisi 'Kara'dan nefesleri kesen yeni bir tanıtım yayınlandı.

Kara (İlker Kaleli) ve Zeynep’in (Öykü Karayel) macera dolu tanışma anlarının yer aldığı merak uyandıran tanıtım ikiliye olan heyecanı da artırdı. Uyumlarıyla göz dolduran ikili, alışılmışın dışındaki hikâyesiyle de herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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Kara’nın “İşi bilen hırsız insana soyulduğunu hissettirmez, tam tersine sana yardım ediyor, derdine ortak oluyor zannedersin…” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda temposu yüksek anların yaşanacağına dair ilk sinyaller veriliyor.

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Kara’nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

'Kara', perşembe saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

İşte 'Kara’nın 4'üncü tanıtımı;