2018 yapımı 'Kara Panter' ve 2022'de çekilen devam filmi 'Wakanda Forever'da da yer alan Connie Chiume hayatını kaybetti.

72 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

72 yaşında hayata veda eden Connie Chiume'nin ailesi, sosyal medyadan yayımladığı bir mesajda ünlü oyuncunun, bir hastalık döneminin ardından salı günü Johannesburg'daki Garden City Hastanesi'nde öldüğünü açıkladı.

Aile tarafından yapılan bir diğer paylaşımda ise oyuncunun 2020'de yaratıcı profesyonelleri desteklemek amacıyla kurduğu Connie Chiume Vakfı'na atıfta bulunarak "Bu zor zamanda gelen tüm destek ve başsağlığı mesajları için en içten şükranlarını sunmak" istediklerini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çocukları, yattığı süre boyunca olağanüstü bakım sağlayan doktorlara ve bakım personeline derin minnettarlıklarını ifade etmek istiyorlar.

"BU HABERİ SİNDİREBİLDİĞİMDEN EMİN DEĞİLİM" Güney Afrikalı oyuncu Connie Ferguson, sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Bu haberi sindirebildiğimden emin değilim. Huzur içinde yat aşkım. Chiume ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Yönetmen Mmabatho Montsho ise "Oh, hayır anne. Ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı. Öte yandan Connie Chiume'nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kara Panter', Oscar'da 'En İyi Film' dalında aday gösterilen 'İlk Süper Kahraman Filmi' oldu ve gişede dünya çapında 1.3 milyar dolar hasılat elde etti.