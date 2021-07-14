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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığındaki tavan ücretlerde düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsıyor. Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları ise kapsam dışında tutulmuş durumda.

Tebliğ ile, pandemide uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yol mesafesine göre belirlenen ve Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olan yeni tavan ücretlerde en düşük tutar 84 TL iken, en yüksek tutar ise 441 TL olarak belirlendi.

14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'de ise, en düşük fiyat 100 TL iken, en yüksek tutar ise 500 TL kadardı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve üç ay süreyle uygulanacak yeni tavan ücret tarifesi şu şekilde açıklandı;