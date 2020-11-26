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HaberlerFutbolAvrupa LigiKarabağ FK Sivasspor MAÇI CANLI YAYIN! Sivas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler
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Karabağ FK - Sivasspor | CANLI YAYIN

Karabağ FK - Sivasspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK'ya Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk oluyor. İki takım daha önce Sivas'ta karşı karşıya gelmiş ve temsilcimiz sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı

Karabağ FK Sivasspor MAÇI CANLI YAYIN! Sivas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ FK'ya Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk oluyor. İki ekip arasındaki ilk maçı Sivasspor, sahasında 2-0 kazanmıştı. Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıkıyor. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KARABAĞ FK

SAAT: 20.30
HAKEM: Jakob Kehlet
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Başakşehir Fatih Terim

KARABAĞ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone

LİDER VILLARREAL

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da Karabağ'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Villarreal'e 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Grupta 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

MaçGBMAYPuan
Villarreal33001249
Maccabi Tel-Aviv3201356
Demir Grup Sivasspor3102673
Karabağ3003160

11 MAÇTA 3 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, üç kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.

Avrupa maçlarında toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız ve Kayode'nin yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 11 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı golYediği gol
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)21-136
UEFA Avrupa Ligi51-4612
UEFA Intertoto Kupası411237
Toplam113171225

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