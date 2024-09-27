Karabük'te 'Kuyu-28' operasyonunda 4 tutuklama

KARABÜK'te 'Kuyu-28' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nce 58 ilde tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, fesat karıştırma, resmî belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Karabük'te 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G., H.G., E.Ç. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ö.G ve A.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.