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        Karabük'te 'Kuyu-28' operasyonunda 4 tutuklama

        KARABÜK'te 'Kuyu-28' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 19:34 Güncelleme: 27.09.2024 - 19:40
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        Karabük'te 'Kuyu-28' operasyonunda 4 tutuklama
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        KARABÜK'te 'Kuyu-28' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nce 58 ilde tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, fesat karıştırma, resmî belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Karabük'te 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G., H.G., E.Ç. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ö.G ve A.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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