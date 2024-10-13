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        Caminin minaresi fırtınada devrildi, imamın otomobili zarar gördü

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:00
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        Caminin minaresi fırtınada devrildi, imamın otomobili zarar gördü
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi devrildi. Olayda, imamın park halindeki otomobili zarar gördü.

        Safranbolu'da gece saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtınada Çıraklar köyü Yukarı Mahalle’deki caminin minaresi devrildi. Minarenin altında kalan imam Abdulsamet Şahin’in 34 DK 8540 plakalı otomobili zarar gördü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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