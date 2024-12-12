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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        KARABÜK'ün yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:20
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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
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        KARABÜK’ün yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karabük ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi’nde ve Eflani ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti ile çevresindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Karabük merkezde ise sağanak etkili oluyor.

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