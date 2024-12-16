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        Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı

        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak demir yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:00
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        Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı
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        KARABÜK’ün Yenice ilçesinde heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak demir yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, demir yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Karabük-Zonguldak demir yolunun Yenice ilçesi Suçatı Tünelleri mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları kara yolu ile demir yoluna düştü. Her iki yol da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı. Ancak demir yoluna düşen büyük kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı tamamen durduruldu.

        Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yamaçtan kayaların tekrar düşme riski göz önünde bulundurularak ekipler, demir yolu hattında temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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