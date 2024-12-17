Karabük’te,Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar için mahkeme, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı beraat karar verdi.

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