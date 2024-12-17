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        Karabük'te,Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar için mahkeme, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı beraat karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:30
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        Karabük’te,Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar için mahkeme, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı beraat karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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