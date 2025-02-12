Karabük'te ağaçlığa uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı

KARABÜK’ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlık alana uçup metrelerce sürüklenerek, ters döndü. Kazada, aralarında CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın’ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kutluören köyü Yerlikıran mevkisinde meydana geldi. M.Ü. yönetimindeki 28 AAJ 461 plakalı otomobil, karlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, ters döndü. Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ü. ile araçta bulunan CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın, Y.Ü., H.Ü. ve İ.Y. yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.