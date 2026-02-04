Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük Valisi Çağatay'dan "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisine ziyaret

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:15
        Karabük Valisi Çağatay'dan "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisine ziyaret
        Karabük Valisi Oktay Çağatay, "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağatay, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışma kapsamında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserlerden oluşan sergiyi gezdi.

        Valiliğimiz fuaye alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergide, tarımsal üretim, doğal yaşam, orman varlığı, su kaynakları ve insan doğa ilişkisini konu alan fotoğraflar yer alıyor.

        Fotoğrafları inceleyen Çağatay, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koo​rdinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hüseyin Emre Erol'dan yarışma ve sergi hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağatay, "Tarım, orman, toprak ve su geleceğimizin en temel unsurlarıdır. Bu sergi, doğayla kurduğumuz ilişkinin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir görsel anlatımla ortaya koyuyor. Böylesine anlamlı bir farkındalık çalışmasının ilimizde sergilenmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

