Karabük'te ilkokul öğrencilerinden "Bayrağa Saygı" yürüyüşü

Karabük'te ilkokul öğrencileri "Bayrağa Saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi.



“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” temasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Kılavuzlar İlkokulu öğrencileri tarafından yürüyüş düzenlendi.



Okul bahçesinde toplanan 326 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla ve pankartlarla Kılavuzlar Mahallesi'nde yürüdü. Okul bahçesinde sona eren yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okundu.



Okul Müdürü Adem Karaman, gazetecilere, Bakanlığın projesi kapsamında "Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.



Öğrenciler, öğretmenler ve velilerle yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Karaman, "Amacımız Türk bayrağına olan saygımızı ve değerimizi öğrencilerimize benimsetmek ve onlarda bunu yaşam tarzı haline getirebilmektir. Bir millet, bir bayrak etrafında toplanabiliyorsa güçlüdür. İnşallah Türk milleti de bu bayrağın etrafında kenetlenmiş halde bu yüzyılda en güçlü ülke olarak dünyada söz sahibi olacak. Bu doğrultuda biz de çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla yürüteceğiz." diye konuştu.



Öğrenci Çağıl Karademir de "Çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla çok güzel yürüyüş yaptık. Bayrağımı çok seviyorum." ifadesini kullandı.



Öğrenciler Elif Nur Yarkan ve İpek Yüsra Çolpan ise Türk bayrağını çok sevdiklerini dile getirerek, etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

