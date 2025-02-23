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        Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi konakta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:05
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        Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi konakta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konak kullanılamaz hale gelirken, 5 kişi dumandan etkilendi.

        Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde Recep Özkan'a (66) ait 2 katlı tarihi konakta sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede konağı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evde yaşayan Recep Özkan, Fatma Özkan (67), Ziya Özkan (48), Fatma Özkan (40) ve Haydar Yiğit Özkan (19), dumandan etkilendi. Ambulansta müdahale edilen 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konak kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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