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        Daha önce eşini kolundan bıçaklayan husumetlisini kolundan bıçakladı

        KARABÜK'te Serdal K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:45
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        Daha önce eşini kolundan bıçaklayan husumetlisini kolundan bıçakladı
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        KARABÜK'te Serdal K., daha önce eşini kolundan bıçakla yaralayan husumetlisi Murat A.'yı kolundan bıçaklayarak yaraladı.

        Olay, akşam saatlerinde Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Serdal K., daha önce eşi Belgin K.'yı kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Serdal K., Murat A.’yı kolundan bıçakla yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Murat A., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Serdal K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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