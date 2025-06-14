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        Çalışma yapılan yolda karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpıştı; 7 yaralı

        KARABÜK'te yol çalışması yapılan bölgede, bordürlerin taşındığı araca çarpıp savrulan otomobil, karşı şeride geçerek minibüsle de çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:50
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        Çalışma yapılan yolda karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpıştı; 7 yaralı
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        KARABÜK’te yol çalışması yapılan bölgede, bordürlerin taşındığı araca çarpıp savrulan otomobil, karşı şeride geçerek minibüsle de çarpıştı. 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karabük-Ankara kara yolu Eskipazar ilçesi Mermer mevkisinde meydana geldi. Karabük yönünden Bolu istikametine giden V.B. idaresindeki 22 DC 404 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda bordür taşıma aracına çarptıktan sonra savrulup karşı şeride geçti. Otomobil, burada T.F.K. yönetimindeki 78 AAH 568 minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü V.B. ve N.B. (56) ile minibüsün sürücüsü T.F.K. ve yolculardan R.G., K.G., H.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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