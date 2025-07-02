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        Yola çıkan domuz sürüsü görüntülendi

        KARABÜK'te, yola çıkan yaban domuzu sürüsü, seyir halindeki otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:05
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        Yola çıkan domuz sürüsü görüntülendi
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        KARABÜK’te, yola çıkan yaban domuzu sürüsü, seyir halindeki otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde otomobille seyir halinde olanlar, yolda yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu. O anlar, otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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