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        Karabük'te 2 katlı ev yandı

        KARABÜK'te çıkan ot yangınında alevler 2 katlı müstakil eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:55
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        Karabük'te 2 katlı ev yandı
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        KARABÜK’te çıkan ot yangınında alevler 2 katlı müstakil eve sıçradı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak’ta öğle saatlerinde ot yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak Çetin Kızılpınar’a ait 2 katlı müstakil eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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