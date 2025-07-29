Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te, bölgedeki 'baca etkisi' orman yangınının şiddetini artırdı

        KARABÜK Üniversitesi'nden (KBÜ) Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te, bölgedeki 'baca etkisi' orman yangınının şiddetini artırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARABÜK Üniversitesi’nden (KBÜ) Doç. Dr. Ahmet Duyar, kentte 23 Temmuz’dan beri devam eden orman yangınlarına ilişkin konuştu. Duyar, bölgenin ‘baca etkisi’ yaparak yangını şiddetlendirdiğini belirterek, “Vadinin alçak noktalarında ortaya çıkan bir yanma, yangın zaman içerisinde ısınan hava dikine yükselmesi gerekirken, vadilerde oluşan baca etkisiyle, ısınan hava yamaç boyu, yamaca doğru üst rakımlara tırmanırken alev ve ateş, aynı zamanda yatay bir şekilde de vadinin üst kısımlarına doğru hareket etmekte. Tabii ki bu sıcak hava hareket ederken, sadece ısınan havayı değil, aynı zamanda alevi, alevle beraber rüzgarın oluşturmuş olduğu konveksiyon etkisi içerisinde taşımış olduğu yaprak ve ince dal parçacıkları gibi halen yanmakta olan kıvılcım içeren maddeler de taşıyıp uzak noktalara atıp buralarda bağımsız, yeniden yangınların türemesine sebep olabilmekte” dedi.

        Karabük’te 23 Temmuz’da başlayan orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan devam ederken, KBÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yörür, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ufuk Coşkun, Doç. Dr. Ahmet Duyar, Dr. Öğretim Üyesi Damla Yıldız yanan bölgelerde arazi incelemesi yaptı.

        ‘REÇİNELİ YAPISI CİDDİ BİR YANICI YÜK OLUŞTURMAKTA’

        Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Duyar, Karabük’te en yaygın ağaç türü karaçamın doğası gereği barındırdığı reçinesinden ötürü hızla yanabileceğini anlatarak, “Yangın bölgesi itibarıyla hakim ağaç türü karaçam, alçak rakımlarda kızılçam olarak hakimiyet gösterse de bu bölge karaçam hakimiyetinde. Fakat aralarda, çeşitli geniş yapraklı türler, meşe ve benzeri ağaç türleri bu karışıma dahil olmakta. Buradaki ağaç türünün, özellikle karaçamın doğası gereği, çok reçineli bir yapısı olması, kurak mevsimlerde ve yıl boyu sürekli yaprak dökümü olması sebebiyle zeminde ciddi bir yanıcı madde yükü oluşturmakta. Yine görüldüğü gibi, ağaçlar tepeden zemine kadar dallı bir vaziyette. Bu özellikse zeminde ortaya çıkabilecek herhangi bir kıvılcımla, örtü yangınının rahatlıkla tepeye kadar taşınmasına, güçlü bir yangın oluşmasına ve yangının şiddetinin artmasına sebebiyet vermekte” diye konuştu.

        VADİ BACA ETKİSİ YAPIYOR

        Bölgedeki müdahaleyi zorlaştıran bir arazi olduğunu ve bölgenin yapısının ‘baca etkisi’ oluşturduğu için alevlerin kuvvetlenebildiğini anlatan Duyar, “Bölgemizdeki arazi yapısı, yeryüzü şekilleri ve topoğrafya olarak ciddi şekilde kırıklı bir yapıya sahip. Bu kırıklı yapıdan dolayı, tepeler, dağlar ve bunları bölen derin kanyon gibi dereler, vadiler baca etkisi oluşturmakta. Baca etkisi olarak vadinin alçak noktalarında ortaya çıkan bir yanma, yangın zaman içerisinde, ısınan hava dikine yükselmesi gerekirken, vadilerde oluşan baca etkisiyle, ısınan hava yamaç boyu, yamaca doğru üst rakımlara tırmanırken alev ve ateş, aynı zamanda yatay bir şekilde de vadinin üst kısımlarına doğru hareket etmekte. Tabii ki bu sıcak hava hareket ederken sadece ısınan havayı değil, aynı zamanda alevi, alevle beraber rüzgarın oluşturmuş olduğu konveksiyon etkisi içerisinde taşımış olduğu yaprak ve ince dal parçacıkları gibi halen yanmakta olan kıvılcım içeren maddeleri de taşıyıp uzak noktalara atıp buralarda bağımsız, yeniden yangınların türemesine sebep olabilmekte” ifadelerini kullandı.

        ‘30 YIL SONRA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ORMANLARIMIZ OLUR’

        Kızılçam tohumlarının yangına dayanıklı olduğunu ve bölgenin planlı çalışmayla birlikte 30 yıl içinde yeniden eskisi gibi ormana dönebileceğini söyleyen Duyar, şöyle konuştu:

        “Çok şükür ki, bulunduğumuz yerin doğası, bu tür yeniliklerin, gençleşmenin olması için müsait. Özellikle kızılçamın tahrip olduğu yerlerde, kızılçam tohumları yangın sonrasında çimlenme kabiliyetlerini halen daha muhafaza edebildikleri için bir süre izlenip yeterli doğal gençleşme başarısı sağlanabileceği kanaatindeyim. Diğer alanlarımızdaysa gerekli silvikültürel müdahaleler yapılıp gerekli ormancılık çalışmaları başarıyla uygulandıktan sonra eski ormanlarımıza tekrar kavuşacağımıza hiç şüphem yok. Bu oluşturacağımız ormanlarda, bundan sonra olabilecek orman yangınlarının etkilerini bertaraf edebilmek için gerekli yangın emniyet yolu ve şeritleri, gerekli ilk müdahale ulaşım imkanlarının sağlanması gelecek yangınları kontrol altına almak veya daha kolay söndürmek için başarı sağlayacaktır. Böyle bir orman en az 30 yıl süre isteyecektir. Bu ilk başta fidanlarımız şeklinde başlayacak, gerekli bakımlarla yaklaşık 30 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi ormanlarımız olacaktır.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Orman yangınlarının sürdüğü Karabük'te yağmur duası
        Orman yangınlarının sürdüğü Karabük'te yağmur duası
        Karabük'te orman yangınlarına müdahale sürerken yeni bir yangın çıktı
        Karabük'te orman yangınlarına müdahale sürerken yeni bir yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük halkından orman yangınlarıyla mücadele eden görevlilere anlamlı des...
        Karabük halkından orman yangınlarıyla mücadele eden görevlilere anlamlı des...
        Çeşitli illerden gelen orman kahramanları, Karabük'te 6 gündür alevlerle mü...
        Çeşitli illerden gelen orman kahramanları, Karabük'te 6 gündür alevlerle mü...