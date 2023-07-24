AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, ziyaretlerde bulundu

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, TBMM'nin tatile girmesinin ardından kente gelerek esnaf ve köy ziyaretleri yaptı, çeşitli etkinliklere katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahin ve Keskinkılıç, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve parti teşkilatları ile ilk olarak kent merkezindeki İnönü Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

Esnafın sorunlarını dinleyen heyet daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın BAKKA desteğiyle hazırladığı "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi kapsamında 35 dekar alanda ekilen lavantanın hasat etkinliğine katıldı.

Şahin ve Keskinkılıç, 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Başkanı Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri Ali Eroğlu, Kazım Çamlı, Mehmet Deligöz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Karabük Şube Başkanı Enver Kemik, AK Parti il ve ilçe yöneticileriyle Ovacık ilçesinin Boyalı, Pürçükören ve Kışla köylerine giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Ovacık Belediyesi'ni de ziyaret eden heyet, daha sonra 21. Dönem Karabük Milletvekili İlhami Yılmaz'ın da katılımıyla Ovacık Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği 1. Olağan Kongresine katıldı.

Heyet, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın final töreninde şampiyonluğu kazanan Erkek Milli Takımı'nın mutluluğuna da ortak oldu.