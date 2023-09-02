Karabük'te saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Karabük'te saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük-Ankara kara yolunda Ahmet Ç'nin kullandığı 78 ABA 047 plakalı saman balyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda bulunan Esma Ç. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, balyaların ve aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.