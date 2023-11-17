İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker, basınla buluştu

İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı sanatçı Hakan Peker, ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir konakta organize edilen buluşmada konuşan Peker, kendilerine inanan ve destekleyen çok sayıda insan bulunduğunu, yorulduklarında onların enerjisi umutlarıyla motive olduklarını söyledi.

Peker, özellikle gençlerin bu anlamda kendilerine yol gösterici olduğunu dile getirerek, "Safranbolu benim için hakikaten çok önemli. Ben Eflaniliyim ama Safranbolu çocukluğumun geçtiği yer. Her sene en az 10 kere geldiğim yer. Ben de vizyonumu, misyonumu birikimlerimi aktarmak için, Safranbolu'nun hak ettiği yerden bir tık daha yukarıya çıkarmak için aday oldum. Bunu başarabileceğime inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Bazen de peki niye şimdi aday oldu? Bu zamana kadar neredeydi?" sorularına muhatap olduğunu aktaran Peker, bu zamana kadar sanatıyla ve hayatını kazanmakla meşgul olduğunu kaydetti.

Peker, mart ayında büyük konser düzenleyebileceklerini ve sosyal faaliyetleri biraz daha sıklaştıracaklarını belirterek, "Hayalimdeki Safranbolu, akşam 7'de kapanan ve kabuğuna çekilen Safranbolu değil. Daha turistik, daha kültürel ve daha dinamik Safranbolu." ifadelerini kullandı.

Programa, İYİ Parti Safranbolu İlçe Başkanı Müşerref Özer de katıldı.