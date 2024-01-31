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        Karabük'te dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı

        Karabük'te yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 23:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:18
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        Karabük'te dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı
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        Karabük'te yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı.

        Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki ormanlık alanda otlayan inek, yaklaşık 50 metreden dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından vinçle ineği bulunduğu yerden çıkardı.

        İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. İnek sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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