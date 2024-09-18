Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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