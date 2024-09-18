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        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:41 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:29
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        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Karabük'te hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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