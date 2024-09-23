AK Parti Karabük teşkilatında ilçe kongreleri için delege seçimleri tamamlandı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci takvimi planı kapsamında ilçe kongreleri için delege seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Salt, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin belirlenen kongre takvimi ve parti tüzüğünce mahalle ve köy delege seçimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Daha güçlü yarınlara, birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini anlatan Salt, şunları kaydetti:

"AK Parti Karabük teşkilatları olarak, her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlik, beraberlik ve kararlılıkla hareket ediyoruz. 8. Olağan İlçe Kongrelerimiz için delege seçimlerini birlik, beraberlik ve huzur içerisinde tamamladık. Teşkilatımızın tüm kademelerinde sergilediğimiz güçlü dayanışma, hedeflerimize ulaşma yolunda bize güç katmaya devam ediyor. Kongrelerimizi büyük heyecan ve inançla karşılayarak, Karabük'ümüzün geleceği için hep birlikte daha güçlü çalışmaya devam edeceğiz."