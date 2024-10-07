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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:23
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

        E.A. idaresindeki 34 CTN 461 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde R.Ö. yönetimindeki 78 BA 737 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçtaki A.Ö. (12) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde yapılan faaliyette 2 kişinin üzerinde, ikametinde ve bulunduğu araçta arama yapıldı.

        Yapılan aramada 3 parça halinde alüminyum folyoya sarılı 2,37 gram metamfetamin, 1,28 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan nargile, 3 pürmüzlü çakmak, 30-40 santimetre uzunluğunda kasatura, ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 9 adet 9 milimetre çapında kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Zanlılardan birine ruhsatsız kuru sıkı tabanca bulundurmaktan 8 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        - Hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından "Dolandırıcılık ve Silahla Tehdit" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        - Yakalama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        1-30 Eylül tarihlerinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.

        Yakalanan zanlılardan 21'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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