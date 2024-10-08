Karabük'te otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi otoparkında bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edenler, hayvanı sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi, Safranbolu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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