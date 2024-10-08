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        Karabük'te otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:57 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:57
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        Karabük'te otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Leyla Dizdar Kültür Merkezi otoparkında bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edenler, hayvanı sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Kedi, Safranbolu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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