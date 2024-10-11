Karabük'te yalnız yaşayan 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

İncelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin otopsi için Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Evin penceresinden içeri baktığında Çetinkaya'nın hareketsiz olduğunu fark eden komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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