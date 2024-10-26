Safranbolu'da tarihi yapılar Türk bayraklarıyla donatıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.
Safranbolu Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tarihi ilçede Cinci Hanı, Saat Kulesi, Eski Hükümet Konağı ile konakların aralarında olduğu tarihi yapılara 101 Türk bayrağı asıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile gönüllü gençler tarafından yapılan çalışma kapsamında ilçe sakinleri ve esnafa da Türk bayrağı dağıtıldı.
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