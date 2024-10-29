Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlatan Ün, "Babamın da yardımıyla 7 dönüm alana yazdığım 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazısı için yaklaşık 3 saat uğraştım." dedi.

Ün, AA muhabirine, babası Başiğdir köyü muhtarı Şevki Ün ile çiftçilik yaptığını söyledi.

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