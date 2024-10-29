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        Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdı

        Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan genç çiftçi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farklı bir kutlamaya imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:04
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        Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazdı
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        Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan genç çiftçi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farklı bir kutlamaya imza attı.

        20 yaşındaki Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, Başiğdir köyündeki tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

        Ün, AA muhabirine, babası Başiğdir köyü muhtarı Şevki Ün ile çiftçilik yaptığını söyledi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlatan Ün, "Babamın da yardımıyla 7 dönüm alana yazdığım 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazısı için yaklaşık 3 saat uğraştım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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