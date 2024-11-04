Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki görüntülendi
Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki, cep telefonu ile araç içi kamerasınca kaydedildi.
Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki, cep telefonu ile araç içi kamerasınca kaydedildi.
Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında aracıyla ilerleyen sürücü, tarladaki yaban kedisini fark etti.
Aracından inerek cep telefonuyla kayda giren sürücü, ormana doğru ilerleyen hayvanı görüntüledi.
Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyü yolunda ilerleyen başka sürücü, yamaca tırmanmakta zorlanan karacayı görünce yavaşladı. Ağaçlık alana girerek uzaklaşan karaca, araç içi kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise yiyecek arayan bir tilki, çöp konteyneri çevresinde bulduklarıyla karnını doyurmaya çalıştı.
Bu sırada tilkiyi gören mahalle sakini, cep telefonu kamerasıyla hayvanı kayda aldı.
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