Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki görüntülendi

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise yiyecek arayan bir tilki, çöp konteyneri çevresinde bulduklarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki, cep telefonu ile araç içi kamerasınca kaydedildi.

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