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        Karabük'te evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

        Karabük'te evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:24
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        Karabük'te evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
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        Karabük'te evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Çakıroğlu Sokak'ta 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

        İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekipleri yangın söndürme sırasında çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Öte yandan evde yaşayan çiftin yaklaşık 3 hafta önce evlendiği ve ev eşyalarını komşularının yardımıyla aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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