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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:10 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:10
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu güzergahı kullanılarak İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        D-100 kara yolu Eskipazar mevkisinde durdurulan acı süs biberi yüklü tırda yapılan aramada, 991 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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