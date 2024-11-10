Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Beştepeler mesire alanında park halindeki 81 ED 307 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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