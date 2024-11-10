Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beştepeler mesire alanında park halindeki 81 ED 307 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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