Karabük'te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Ömer Eken'in oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan dumandan etkilenen Ömer Eken ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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