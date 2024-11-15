İYİ Parti Karabük İl Başkanı Yılmaz, görevinden istifa etti

"Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ve Genel İdare Kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumda Teşkilat Başkanımız Hasan Toktaş'a genel bilgi verip sunum yaptım. Daha sonra yeni oluşacak teşkilatlandırmada yer almak istemediğimi, görevimden ayrılmak istediğimi belirttim. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ederek ayrılıyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile partinin yeni ivme yakaladığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

Yönetim kurulunu oluşturarak görevine başladığını anlatan Yılmaz, "14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti Genel Merkezinin yaptığı hatalar neticesinde istenilen başarıyı elde edemediklerini" ifade etti.

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