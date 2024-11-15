Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        İYİ Parti Karabük İl Başkanı Yılmaz, görevinden istifa etti

        İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Karabük İl Başkanı Yılmaz, görevinden istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 8 Ocak 2023'te yapılan kongrede İYİ Parti İl Başkanlığına seçildiğini belirtti.

        Yönetim kurulunu oluşturarak görevine başladığını anlatan Yılmaz, "14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti Genel Merkezinin yaptığı hatalar neticesinde istenilen başarıyı elde edemediklerini" ifade etti.

        Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de istenilen başarıyı yakalayamadıklarını söyledi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile partinin yeni ivme yakaladığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ve Genel İdare Kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumda Teşkilat Başkanımız Hasan Toktaş'a genel bilgi verip sunum yaptım. Daha sonra yeni oluşacak teşkilatlandırmada yer almak istemediğimi, görevimden ayrılmak istediğimi belirttim. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ederek ayrılıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karabük'te ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
        Karabük'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
        Karabük'te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü; o anlar kamerada
        Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü; o anlar kamerada