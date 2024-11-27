Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Onur Fındık idaresindeki 54 LP 991 plakalı tomruk yüklü kamyon, Safranbolu-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, üzerine tomruk düşen araçtaki yolcu Yunus Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fındık, kurtarılamadı.
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