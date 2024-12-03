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        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Valilik himayesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:18
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        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Valilik himayesinde program düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde özel gereksinimli öğrencilerin yıl boyu ürettikleri eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, işaret diliyle İstiklal Marşı okundu.

        Törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile özel gereksinimli bireyin yakını Nazire Tarlabaşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Etkinlikte özel gereksinimli bireylerin müzik, piyano ve şiir dinletileri ile ritim, dans, halk ve kaşık oyunu gösterileri, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

        Program sonunda 2024'te Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği, Kardemir Kız Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Soğuksu Merkez Camisi ve Karabük Üniversitesi Camisi'ne, Vali Yavuz tarafından belgeleri verildi.

        Etkinliğe, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileler ve özel çocuklar katıldı.

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