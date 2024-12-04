2,15 metrelik Rumeysa Gelgi, "dünyanın en kısa kadını" ile buluşmasını anlattı:

ORHAN KUZU - "Dünyanın un uzun boylu kadını" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, "dünyanın en kısa boylu kadını" ile buluşmasında yaşadıklarını anlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesiyle yaşayan, 2 metre 15 santimetre boyunda olan 27 yaşındaki weaver sendromlu Gelgi, geçen ay "Guinness 2024 Dünya Rekoru Günü" kutlamaları kapsamında 62,8 santimetre boyunda olan 30 yaşındaki Hint oyuncu Jyoti Amge ile Londra'da bir araya geldi.

Guinness World Records'ın Londra'daki ana ofisini ilk kez ziyaret etme şansı yakaladığını anlatan Gelgi, "Çok uzun yıllardır orada olmayı, onlarla (çalışanlar) tanışmayı hayal ediyordum. Sonunda gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Gelgi, çok güzel bir deneyim yaşadığını belirterek, "Orada birlikte çekimler yaptık. Çok eğlenceliydi ve çok keyifli vakit geçirdik." dedi.

"Bunlardan biri de benim. Orada bana ve arkadaşım Jyoti Amge'ye Guinness World Records ikonları olduğumuzu belgeleyen sertifikalar takdim edildi. Guinness World Records ikonları, bir dünya rekortmeni olmanın anlamını ve ruhunu tamamen benimsemiş olan dünya rekortmenlerine verilen bir ünvan. Aslında bu ikon sertifikası benim için de bir sürprizdi. Öncesinde bilgim dahilinde değildi. Çok gurur duydum. Çok büyük bir onurdu."

Gelgi, 70. yıla özel ilk kez, bazı dünya rekortmenlerinin Guinness World Records ikonları olarak seçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

Gelgi, hayatı boyunca en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirterek, "Her an bana yardımcı olmak için yanımdalar. Onlara minnettarlığım sonsuz. Bu onların da ilk Londra gidişiydi. Onların da güzel bir deneyim geçirdiklerini düşünüyorum. Dünyanın en kısa boylu kadını olan rekortmen arkadaşımın ailesi de yanındaydı. Aileler birlikte vakit geçirdi. Aramızda dil bariyeri vardı ama yine de birlikte olmaktan çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

Amge'yi güler yüzlü ve sıcakkanlı olarak tanımlayan Gelgi, "Enerjimiz çok uydu. Oyunlar oynadık. Amge ile İngiltere'nin en büyük kanallarından birinde canlı yayın programına konuk olduk. İkimiz için de güzel bir fırsattı." dedi.

Gelgi, ilk yurt dışı deneyimini geçen yıl ABD'de yaşadığını hatırlatarak, "Şimdi İngiltere'yi ziyaret etme fırsatım oldu. Bundan sonrasında da yeni yerler, yeni ülkeler, yeni kültürler keşfetmeye devam etmeyi umuyorum. Gelecek için çok heyecanlıyım. Daha fazla seyahat fırsatları için sabırsızlanıyorum. Londra'ya bir kez daha seyahat etmeyi umuyorum çünkü turistik yerlerini yoğun programımız sebebiyle çok fazla gezip görme şansım olmadı." diye konuştu.