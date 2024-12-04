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        Karabük'te özel çocuklar temsili polis oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis olma hayali kuran özel çocuklar, üniforma giydikten sonra polis araçlarıyla gezdirildi, trafikte uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:11
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        Karabük'te özel çocuklar temsili polis oldu
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis olma hayali kuran özel çocuklar, üniforma giydikten sonra polis araçlarıyla gezdirildi, trafikte uygulama yaptı.

        Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğretmenleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Müdürlük bahçesinde kendilerini karşılayan polislerle sohbet eden çocuklar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Taştan'la bir araya geldi.

        Daha sonra üniforma giydirilerek polis araçlarına bindirilen çocuklar, Sadri Artunç Caddesi'ndeki yaya geçidinde ekipler gözetiminde trafikte uygulama yaptı.

        Sürücülere ve yayalara uyarılarda bulunan çocuklar, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

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