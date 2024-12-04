Karabük'te özel çocuklar temsili polis oldu

Daha sonra üniforma giydirilerek polis araçlarına bindirilen çocuklar, Sadri Artunç Caddesi'ndeki yaya geçidinde ekipler gözetiminde trafikte uygulama yaptı.

Müdürlük bahçesinde kendilerini karşılayan polislerle sohbet eden çocuklar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Taştan'la bir araya geldi.

Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğretmenleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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