Karabük'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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