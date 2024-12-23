Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 72 bin 175 lira ceza
Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye 72 bin 175 lira idari para cezası uygulandı.
Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye 72 bin 175 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 kişinin üzerinde, eşyalarında ve aracında yapılan aramada 1,89 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Hakkında adli işlem yapılan şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 72 bin 175 lira idari para cezası kesildi.
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