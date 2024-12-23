Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 72 bin 175 lira ceza

Hakkında adli işlem yapılan şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 72 bin 175 lira idari para cezası kesildi.

Operasyonda, 1 kişinin üzerinde, eşyalarında ve aracında yapılan aramada 1,89 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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